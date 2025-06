WWE | Bron Breakker e Bronson Reed rivelano il nome del loro tag team?

Il mondo della WWE è in fermento: Bron Breakker e Bronson Reed hanno finalmente svelato il nome del loro team, i "Bronsons". Questa alleanza promette di scatenare nuove emozioni e colpi di scena, portando la rivalità a livelli ancora più intensi. Dopo il recente attacco a LA Knight su SmackDown, i due giganti dimostrano di essere pronti a dominare la scena. La domanda ora è: cosa ci riserveranno i prossimi incontri dei Bronsons?

La fazione di Seth Rollins potrebbe finalmente avere un’identità per la sua coppia d’assalto: Bron Breakker e Bronson Reed si faranno chiamare i Bronsons. Il suggerimento è arrivato tramite i social media di Reed dopo il violento attacco ai danni di LA Knight nell’ultimo episodio di SmackDown. La foto dei due era accompagnata dalla sola parola “The Bronsons”. L’attacco a LA Knight scatena la furia della coppia. Breakker e Reed hanno preso di mira LA Knight come rappresaglia per avergli fatto perdere il match di qualificazione al torneo King of the Ring. L’assalto è stato portato a termine senza la presenza di Seth Rollins o Paul Heyman, dimostrando che i due sono perfettamente in grado di agire autonomamente quando serve. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Bron Breakker e Bronson Reed rivelano il nome del loro tag team?

