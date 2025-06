WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 | Mertens prima finalista battuta Alexandrova in una partita pazza

Elise Mertens si conquista meritatamente la qualificazione alla finale del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch, in una sfida mozzafiato contro Ekaterina Alexandrova. Dopo quasi tre ore di battaglia emozionante e ricca di colpi di scena, la belga dimostra carattere e determinazione, tornando da un set perso per conquistare un match incredibile. Ora attende di scoprire se incontrerà Elisabetta Cocciaretto o Elena-Gabriela Ruse, in quella che promette di essere una finale da sogno.

Elise Mertens è la prima finalista del WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch. Nel torneo olandese la belga si va a prendere l’approdo all’ultimo atto, sconfiggendo la russa Ekaterina Alexandrova per 2-6, 7-6 (7), 6-4 dopo due ore e cinquantuno minuti di una partita pazza in cui la russa ha sciupato molteplici occasione. La belga aspetta ora Elisabetta Cocciaretto o la rumena Elena-Gabriela Ruse. Primo set totalmente dominato dalla trentenne nata a Chelyabinsk, che scappa immediatamente sul 3-0 per effetto del break a 30 nel secondo game. Nei fatti, il parziale di emozioni ne riserva molto poche, perché dopo questo primo colpo non c’è più particolare pathos fino alle fasi finali, in cui, dopo un game finito ai vantaggi e in cui Mertens avrebbe potuto tentare qualcosa in più (senza mai avere chance del controbreak, va detto), per Alexandrova arriva l’immediata occasione di chiudere, cosa che fa senza problemi in formato 6-2. 🔗 Leggi su Oasport.it