WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 Elisabetta Cocciaretto rimontata e battuta da Elena-Gabriela Ruse in semifinale

Nel cuore dei Paesi Bassi, il sogno di Elisabetta Cocciaretto ai Libema Open 2025 si conclude in semifinale. Dopo una battaglia lunga e intensa, segnata anche da due interruzioni per pioggia, l’azzurra viene rimontata e sconfitta dalla qualificata Elena-Gabriela Ruse. Un percorso ricco di emozioni che testimonia la crescita e la determinazione della tennista italiana nel prestigioso torneo sull’erba di ‘s-Hertogenbosch. Ora, il suo cammino continua verso nuovi successi e sfide future.

Si ferma in semifinale il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone di singolare dei Libema Open 2025 di tennis, torneo combined di categoria WTA 250 per il settore femminile, in corso sull' erba outdoor di 's-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi: l'azzurra viene rimontata e battuta dopo due ore e 47 minuti di battaglia, intervallate da due interruzioni per pioggia, dalla qualificata romena Elena-Gabriela Ruse, che si impone con lo score di 2-6 6-4 6-3 e nell'ultimo atto, previsto domani, affronterà la belga Elise Mertens, testa di serie numero 3. Nel primo set le ostilità si aprono con uno scambio di break, poi arriva subito la pioggia a costringere le tenniste a tornare negli spogliatoi.

