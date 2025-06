WTA Queen’s 2025 in finale si sfideranno Tatjana Maria e Amanda Anisimova

WTA Queen's 2025 si appresta a vivere un momento di pura emozione: le semifinali ci hanno regalato sfide mozzafiato, e domani le protagoniste Tatjana Maria e Amanda Anisimova si contenderanno il titolo con determinazione e passione. La sorprendente tedesca e l’americana, ottava testa di serie, sono pronte a scrivere una nuova pagina di storia del torneo. Chi solleverà il trofeo? Restate con noi per scoprirlo.

Si torna in campo per decidere le giocatrici che domani si sfideranno nel match che assegna il titolo. è il momento delle semifinali nel torneo WTA del Queen's. Saranno Tatjana Maria, la grande sorpresa della settimana, e l'americana Amanda Anisimova, ottava favorita del seeding, a lottare per il titolo. La tedesca Tatjana Maria continua a stupire, gioca un'altra grande partita e arriva meritatamente a giocarsi il titolo. La numero 86 del ranking WTA regola 6-3 7-6(3), in un'ora e trenta, l'americana Madison Keys, seconda favorita del seeding. La grande sorpresa di questa settimana, ha eliminato la testa di serie numero 6 Karolina Muchova e la numero 4 Elena Rybakina, ottiene il break, a 30, nel quarto gioco per portarsi sul 3-1, concede le briciole all'avversaria nei turni di servizio e chiude i conti, al secondo set point, nel nono gioco per il 6-3.