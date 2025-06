Wish alla Quasimodo Tutti i protagonisti

Preparano un evento imperdibile che incanterà grandi e piccini: questa sera alle 20:30 nella palestra delle scuole elementari Quasimodo di Calambrone, la scuola di danza Amarindance presenta "Wish, ogni stella brilla per guidarmi". Un viaggio magico tra i valori Disney, nel centenario della casa di produzione, che promette emozioni e meraviglie. Dopo aver conquistato il pubblico con talent come "Tu sì que vales" e "Das Supertalent", Irene Cannata e i suoi protagonisti sono pronti a far brillare il palco e i cuori di tutti.

La scuola di danza Amarindance è pronta a tornare in scena stasera alle 20:30, nella palestra delle scuole elementari Quasimodo di Calambrone, con lo spettacolo " Wish, ogni stella brilla per guidarmi ", ispirato alla magia e ai valori del mondo Disney, nel centenario della celebre casa di produzione. Dopo i successi televisivi in programmi come "Tu sì que vales" in Italia e "Das Supertalent" in Germania, i fondatori della scuola Irene Cannata e Niccolò Gaggio, alias la Famiglia Danzante insieme ai figli Angelo (14 anni) e Agnes (6 anni), hanno ideato una performance che coinvolge bambini e ragazzi a partire dai 3 anni, portando in scena uno spettacolo corale, ricco di emozione, fantasia e crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Wish" alla Quasimodo. Tutti i protagonisti

In questa notizia si parla di: wish - quasimodo - tutti - protagonisti

Il ristorante storico di Amalfi che stregò Salvatore Quasimodo con un soufflé al limone - Nel cuore della Costiera Amalfitana, La Caravella incarna la storia e l'eccellenza culinaria di Amalfi.

Wish alla Quasimodo. Tutti i protagonisti; amarindance presenta la versione danzata di wish, ogni stella brilla per guidarmi.

Quasimodo, Vincent Cassel protagonista del nuovo live action Netflix - Vincent Cassel interpreterà Quasimodo nel prossimo adattamento cinematografico di Netflix che racconterà dell'uomo che si dice abbia ispirato il romanzo di Victor Hugo. Come scrive comingsoon.it

Vincent Cassel sarà Quasimodo in un film Netflix ispirato all'opera di Victor Hugo - L'attore francese Vincent Cassel è stato scelto come protagonista di un nuovo film Netflix ispirato al classico della letteratura francese. Segnala msn.com

Vincent Cassel protagonista di un nuovo film Netflix ispirato a Quasimodo di Victor Hugo - Vincent Cassel interpreta Quasimodo in un nuovo film di Netflix ispirato a "Notre- Lo riporta ecodelcinema.com