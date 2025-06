Wirtz i record e le patate | perché il Liverpool ha pagato 137 milioni per lui

Wirtz, il talento che ha rivoluzionato il calcio con record da capogiro, ha attirato l’attenzione di tutto il mondo: il Liverpool ha investito 137 milioni per lui. Fin da bambino, al centro di una vera e propria battaglia tra club, il suo percorso è un esempio di come il talento possa nascere dalle radici di un fenomeno destinato a lasciare il segno. Scopriamo insieme la sua storia straordinaria.

Ha fatto segnare il nuovo primato per un giocatore della sua nazionalità, ma già da bambino fu al centro di una guerra tra due club. Alle radici di un fenomeno.

