Wimbledon svolta storica | dopo 148 anni vanno in pensione i giudici di linea

Una svolta epocale a Wimbledon: dopo 148 anni, i giudici di linea si ritirano, adottando il sistema di chiamate elettroniche su tutti gli 18 campi. L’All England si allinea così a Stati Uniti e Australia, lasciando il Roland Garros come l’ultimo Slam ancora “umano”. Con il ridimensionamento a 80 giudici, che diventeranno semplici assistenti di campo, il torneo apre una nuova era tecnologica nel tennis.

L’All England si allinea a Stati Uniti e Australia: chiamate elettroniche su tutti i 18 campi. Il Roland Garros unico slam ancora "umano" Di 300 giudici ne restano 80: faranno da assistenti di campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Wimbledon, svolta storica: dopo 148 anni vanno in pensione i giudici di linea

