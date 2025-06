Wimbledon 2025 | addio ai giudici di linea ma alcuni rimarranno con altro ruolo

Wimbledon 2025 segna un nuovo capitolo, abolendo i giudici di linea e innovando nel rispetto della tecnologia. Tuttavia, alcuni di loro manterranno ancora ruoli diversi, preservando un legame con la tradizione. Questa svolta, annunciata con il briefing ufficiale, rappresenta una significativa evoluzione per uno degli eventi piĂą iconici del tennis mondiale. Al di...

L’ufficialità è arrivata negli scorsi giorni, con il briefing dedicato ai media che ha messo nero su bianco anche il nuovo orario delle finali di singolare (alle 17:00 italiane, le 16:00 londinesi). Dal 2025 anche a Wimbledon si farĂ a meno dei giudici di linea: in pratica, è la conferma ulteriore di quanto giĂ emerso lo scorso 9 ottobre. Sembra una cosa da poco, ma nella sostanza c’è un pezzo di tradizione dei Championships che se ne va. Al di lĂ del puro ruolo nel gioco, infatti, questi avevano assunto una connotazione di figure centrali per lo stile e le tante storie a essi legati (una su tutte “You cannot be serious”, lo sfogo piĂą famoso di sempre di John McEnroe nel 1981, anche se non il piĂą rabbioso). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: addio ai giudici di linea (ma alcuni rimarranno con altro ruolo)

Gian Piero Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. La società giallorossa ha ufficializzato la nomina con un comunicato in cui si sottolinea la fiducia della proprietà e di Claudio Ranieri nell'ex tecnico, definito "l'uomo giusto per questo ruolo".

