wild card nei grandi giri nel 2026 cambieranno ancora le regole

Nel mondo del ciclismo, le wild card sono sempre state un elemento di grande suspense e strategia, aprendo le porte ai team meno quotati per brillare sui grandi palcoscenici. Nel 2026, questa dinamica subirà ulteriori evoluzioni, con regole che promettono di rivoluzionare il sistema di assegnazione. Ma quali novità ci attendono e come influenzeranno i prossimi Grandi Giri? Scopriamo insieme cosa cambierà nel cuore delle corse più prestigiose.

Roma, 13 giugno 2025 - I Grandi Giri da disputare nel 2025 sono ancora due, Tour de France e Vuelta, ma l' Uci guarda oltre e in particolare al 2026: nel mirino le regole sulle wild card, cambiate proprio quest'anno e destinate a subire un altro scossone in vista della prossima stagione.  Le nuove regole sulle wild card a partire dal 2026.  Prima di pensare al 2026, il presente e il prossimo futuro parla di 3 wild card da assegnare a totale discrezione sotto forma di invito: ciò varrà ovviamente per i due Grandi Giri ancora da correre, che tra l'altro hanno da mesi comunicato le proprie scelte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net