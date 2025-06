Weekend rovente in Italia oggi 6 città da bollino rosso e domenica sono 11

L’Italia si prepara ad affrontare un weekend da record di caldo, con sei città già in allerta bollino rosso oggi e undici domani. L’anticipo d’estate porta temperature roventi e un’afa intensa che mettono a dura prova la salute e la quotidianità. È fondamentale adottare misure di protezione e rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. Resta con noi per scoprire come vivere al meglio questa ondata di calore estivo.

(Adnkronos) – Weekend da bollino rosso da oggi per l'Italia dove l'anticipo d'estate porta un clima rovente con un quadro meteo – da Milano a Roma, da Napoli a Palermo – con temperature elevate e afa. Il livello 3 di allerta, quello massimo che indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Weekend rovente in Italia, oggi 6 città da bollino rosso e domenica sono 11

