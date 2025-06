Weekend di fuoco in Veneto | Fino a domenica dichiarato l' allarme climatico

Un weekend di fuoco si prepara in Veneto, con temperature record che fanno scattare l’allarme climatico fino a domenica. Treviso e altre città stanno vivendo un’ondata di caldo intenso, come evidenziato dal Bollettino Arpav sul disagio fisico e qualità dell’aria. La Regione ha dichiarato lo stato di allarme, invitando tutti a adottare misure di prevenzione per proteggersi da questo caldo eccezionale. Resta aggiornato sulle ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio questa ondata di calore.

Fine settimana rovente a Treviso e in Veneto: a sottolinearlo in queste ore è il Bollettino del disagio fisico e della qualità dell'aria pubblicato da Arpav. In seguito alle temperature odierne e a quelle previste per domenica 15 giugno, la Regione Veneto ha dichiarato lo Stato di allarme. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Weekend di fuoco in Veneto: «Fino a domenica dichiarato l'allarme climatico»

