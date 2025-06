Week end 14-15 giugno a Firenze e in Toscana | spettacoli ed eventi

Scopri un weekend ricco di emozioni e cultura tra Firenze e la Toscana! Dalle appassionanti semifinali del Calcio Storico alle performance di Yo-Yo Ma e Sokolov al Maggio, passando per i concerti di Firenze Rocks e Pisa Jazz Rebirth. Un’offerta imperdibile di spettacoli e eventi che trasformeranno il tuo fine settimana in un’esperienza indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti nell’energia di questa settimana speciale!

Le semifinali del Calcio Storico, Yo-Yo Ma e Sokolov al Maggio, Firenze Rocks, I poeti del piano solo, The New Generation Fest, l'Estate Fiesolana, il Festival della montagna, Pisa Jazz Rebirth

