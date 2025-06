Volvereis l’intervista al regista Jonas Trueba | Il cinema ci rende migliori

Nel cuore del Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano a Roma, il regista Jonas Trueba ci invita a riflettere sul vero potere del cinema: più di intrattenimento, uno strumento di osservazione che ci rende migliori. Con parole che sfidano le convenzioni, Trueba ci incoraggia a celebrare le separazioni piuttosto che le unioni, aprendoci a una nuova prospettiva sulla vita e sull’arte. Un insegnamento che, come un prezioso consiglio di Fernando Trueba, può cambiare il nostro sguardo sul mondo.

"Il cinema non è più uno spettacolo di massa, ma uno spazio di osservazione", sostiene il regista al Festival del Cinema spagnolo e latinoamericano a Roma, in occasione della presentazione del film. "Non dovremmo celebrare le unioni, ma le separazioni". È la battuta che il regista premio Oscar Fernando Trueba ripeteva spesso a suo figlio quando era appena un adolescente, un consiglio scanzonato che qualche anno dopo sarebbe servito a Jonas Trueba per realizzare Volvereis, una commedia dal sapore paradossale che mette in scena la quotidianità di una coppia, Ale e Alex, intenzionata a celebrare con una festa di addio la propria separazione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Volvereis, l’intervista al regista Jonas Trueba: “Il cinema ci rende migliori”

