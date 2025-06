Volotea scommessa vinta | Firenze è strategica Obiettivo triplicare la flotta

Firenze si è consolidata come un hub strategico per Volotea, che con entusiasmo annuncia il raggiungimento di un milione di passeggeri in soli due anni. Con 2.500 voli operati nel 2024 e rotte esclusive, la compagnia punta a triplicare la sua flotta, confermando che questa scommessa vincente è solo l’inizio di un grande futuro. La crescita di Firenze rappresenta un traguardo e una promessa di ulteriori innovazioni nel cielo italiano.

di Gabriele Manfrin FIRENZE Un milione di passeggeri in due anni, 2.500 voli operati solo nel 2024 (+24% rispetto al 2023), 12 rotte attive, undici delle quali esclusive. A due anni dall'apertura della base a Firenze, Carlos Muñoz, fondatore e Ceo di Volotea, fa il punto su una scommessa che ha preso quota. E promette: siamo solo all'inizio. Un milione in due anni. Cosa significa per voi? "È la prova che la scommessa ha funzionato. Firenze si è rivelata una scelta giusta sotto ogni punto di vista: commerciale, operativo, strategico". Che benefici hanno le città grazie alle basi? "Dopo l'apertura, gli scali diventano strategicamente centrali.

