Volontari per la sanità | Al fianco dei pazienti Ora cerchiamo una sede

Se sei appassionato di assistenza sanitaria e desideri fare la differenza, unisciti a Lunigiana Salute come volontario: al fianco dei pazienti, per dare voce alle loro esigenze e migliorare insieme il sistema sanitario. Con un presidente infermiere laureato in... questa realtĂ si impegna a garantire che i diritti siano rispettati e tutelati. Vuoi contribuire anche tu a questa missione?

Dare voce al paziente per migliorare la sanitĂ . L’associazione Lunigiana Salute aiuta il cittadino a vedere rispettati i propri diritti. Il compito non è sostituirsi alle istituzioni, ma fare in modo che i diritti in campo sanitario siano tutelati, in modo particolare, esigendo l’applicazione delle leggi, delle norme, delle disposizioni che li riguardano. Il presidente è un infermiere, si chiama Patrik Takambou, che anche è laureato in giurisprudenza, vive in Italia da anni e ha sposato l’italiana Giulia Cornero anche lei nel mondo sanitario, vicepresidente del sodalizio. L’associazione è nata 3 mesi fa con l’apertura di uno sportello virtuale legato al numero unico 333-8964562, (lunigianasalute@gmail. 🔗 Leggi su Lanazione.it