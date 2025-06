Volleyball Nations League | Italia rimonta e vince contro la Germania

Entusiasmante la ripresa dell'Italia nella Volleyball Nations League maschile, dove i nostri ragazzi hanno dimostrato carattere e determinazione superando una difficile gara contro la Germania. Dopo aver iniziato in svantaggio, gli Azzurri sono riusciti a rimontare e conquistare la vittoria per 3-2, consolidando così il loro cammino in questa competizione. La partita ha evidenziato spirito di squadra e talento, promettendo grandi sfide nel torneo.

È iniziata la Volleyball Nations League maschile come per le donne è iniziata con una bella vittoria all’esordio (3-1 sulla Bulgaria in questo caso) e con un 3-2 soffertissimo sulla Germania giovedì sera, per giunta rimontando dallo 0-2. Il ct De Giorgi aveva fatto partire titolari tutti e tre i convocati della Valsa Group, Porro, Anzani e Sanguinetti. Mentre i primi due sono rimasti in campo fino alla fine, un Sanguinetti ancora non al top ha lasciato spazio a Gargiulo. Nel complesso 17 punti per Porro, 7 per Anzani e 2 per Sanguinetti. Ieri hanno parlato proprio i due modenesi in campo per tutto il match. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net