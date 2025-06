Volley Sani e Laurenzano commentano la sconfitta dell’Italia con la Francia

La notte ha portato una nota amara per l’Italia nel mondo della pallavolo: la prima sconfitta in VNL contro la Francia. La squadra azzurra, nonostante prestazioni di alto livello di Romanò, Porro e Sani, non è riuscita a contenere l’assalto dei transalpini, che hanno conquistato la vittoria al quarto set. Francesco Sani commenta con lucidità: “I primi due set sono stati combattuti da entrambe le squadre anche se ad onor del...”

Nella notte è arrivata la prima sconfitta per l'Italia in VNL. La squadra azzurra ha dovuto subire un 1-3 dalla Francia, che si è imposta per 17-25, 22-25, 25-19, 24-26 nonostante belle performance offensive di Yuri Romanò, autore di 17 punti, Paolo Porro, a quota 18, e Francesco Sani, che chiude a 16. Proprio Sani parla della partita ai microfoni della FIPAV: " I primi due set sono stati combattuti da entrambe le squadre anche se ad onor del vero loro hanno giocato meglio. Noi, invece, siamo stati molto bravi nel terzo; nel quarto eravamo lì, punto a punto, ma qualche errore di troppo in ricezione ci ha penalizzati.

