Volley l’Italia incassa una sconfitta dolorosa contro la Francia delle riserve Stupisce Tizi-Oualou

La vittoria della Francia sulla nostra nazionale di volley rappresenta un campanello d'allarme: dimostra come anche gli "outsider" possano mettere in crisi l'Italia, rivelando la necessità di una riflessione profonda e di miglioramenti significativi. Questa sconfitta, seppur dolorosa, può diventare un punto di partenza per rafforzare il gioco azzurro e ritrovare la strada verso il successo. Perché solo affrontando le sfide con determinazione si può tornare ai vertici mondiali.

L'impressione è che, in questa fase storica del volley, sette francesi messi a caso dall'altra parte della rete bastino per mandare a picco l'Italia. Non erano esattamente piazzati a caso i francesi che hanno demolito l'Italia questa notte nella terza sfida degli azzurri in VNL, perchè la Francia sa esprimere giocatori di ottimo livello anche senza attingere ai titolari e lo ha dimostrato battendo 3-1 la compagine azzurra a Quebec City. Per l'Italia si tratta della prima sconfitta del cammino: Francia più lucida, continua e concreta nei momenti chiave. Un risultato amaro per la squadra di Ferdinando De Giorgi, che ha pagato a caro prezzo una ricezione fallosa e troppe discontinuità in tutti i fondamentali.