Volley, la Rossopomodoro ingaggia l'opposto Cascio.

Con una strategia di rilancio ben definita, la Rossopomodoro Volo International Palermo si prepara a tornare protagonista nel campionato di Serie B maschile di volley. L’ingaggio dell’opposto Cascio segna un passo decisivo verso l’obiettivo di rafforzare la squadra e conquistare nuovi traguardi. La passione per il volley si unisce alla tradizione della pizza napoletana, creando un mix vincente che promette emozioni e successi sul campo.

Tempo di riorganizzazione e di mercato per la Rossopomodoro Volo International Palermo, che in autunno tornerĂ in lizza nel campionato di Serie B maschile di volley. Rinnovato l'accordo con la piĂą grande catena di pizzerie napoletane nel mondo e confermato il tecnico Nicola Ferro, il presidente.