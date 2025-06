Voli di Capodichino 5 ex consiglieri e 4 associazioni invocano dati su inquinamento e sicurezza

Cinque ex consiglieri comunali di Napoli e quattro associazioni lanciano un appello urgente: vogliono chiarezza sui dati ambientali e sulle misure di sicurezza dell’aeroporto di Capodichino. Con una PEC inviata al sindaco Manfredi e a Gesac, chiedono un confronto immediato per tutelare la salute dei cittadini e l’ambiente. È il momento di affrontare con trasparenza le sfide di uno degli scali più trafficati della regione, perché la sicurezza e il benessere non possono aspettare.

Tempo di lettura: 1 minuto Cinque ex consiglieri comunali di Napoli, quattro associazioni: chiedono risposte ed un incontro sull'aeroporto di Capodichino. Invocano certezze su dati dell'inquinamento e misure di sicurezza da adottare. Destinatari della pec il sindaco Gaetano Manfredi e la Gesac, gestore dello scalo. A formulare l'istanza sono Rete Sociale NoBox – Diritto alla Città, Comitato di tutela ambientale di San Pietro a Patierno, Isde Medici per l'ambiente-Napoli e Assoutenti. In calce anche la firma degli ex consiglieri Gaetano Sannino, Mario Esposito, Salvatore Parisi, Gennaro Centanni e Francesco Di Mauro.

