I prezzi di petrolio e gas hanno continuato a salire negli ultimi due mesi, portando a possibili rincari nei rifornimenti. Mentre l’Arabia Saudita sorprende con un aumento di produzione, Trump vede questo come una buona notizia per i mercati, e leader europei lanciano appelli alla calma. La situazione internazionale resta complessa, tra tensioni e tentativi di dialogo. In questo scenario, cosa ci riserva il futuro energetico e politico?

In calo tutti i principali listini. In arrivo a breve rincari per i rifornimenti. A sorpresa l’Arabia Saudita aveva deciso di aumentare la produzione, forse sapeva dell’attacco. Donald Trump: è una buona notizia per i mercati.. Appello di Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friederich Merz: nessuna escalation. Il francese: pronti a difendere Israele. Ma conferma: Conferenza Onu sui due Stati rinviata. Istanbul contro l’offensiva.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Volano i prezzi di petrolio e gas. Riad pompa più greggio da due mesi

