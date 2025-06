Volano i prezzi di gas petrolio e oro | le prime conseguenze dell' attacco di Israele all' Iran

L’attacco di Israele all’Iran ha scosso i mercati finanziari, facendo impennare i prezzi di gas, petrolio e oro. Le prime conseguenze si riflettono già nei portafogli degli investitori, preoccupati per un possibile allargamento del conflitto globale. In un contesto di crescente incertezza, la sfida sarà capire come evolveranno le economie e i mercati nei prossimi giorni, lasciando aperta la domanda: quali saranno le nostre strategie per affrontare questa crisi?

L'attacco di Israele all'Iran non ha solo conseguenze geopolitiche, ma anche economiche. A poche ore dall'inizio dei bombardamenti mirati i mercati azionari globali sono crollati e i prezzi del petrolio sono saliti, spaventando gli investitori e provocando uno spostamento verso beni come l'oro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Petrolio: calo prezzi avrà impatto positivo su inflazione ma limitato da dazi - Il calo del prezzo del petrolio, sceso da metà gennaio a circa 60 dollari al barile, grazie all’aumento dell’offerta dell’OPEC e alla prospettiva di domanda più debole, avrà un impatto positivo sull’inflazione.

Attacco in Iran, come cambia il prezzo della benzina: mercati a picco e Brent alle stelle - Dopo l’attacco di Israele all’Iran, i mercati crollano, il petrolio vola e si temono nuovi rincari per benzina e gasolio anche in Italia nei prossimi giorni ... Lo riporta quifinanza.it

Impennata del prezzo del petrolio dopo attacco israeliano all’iran: i possibili effetti sui carburanti in italia - L’attacco di Israele all’Iran fa salire il prezzo del petrolio a 74 dollari al barile, con possibili aumenti di benzina e gasolio in Italia; Codacons chiede interventi per evitare speculazioni. Da gaeta.it

Israele attacca l’Iran, chiusura dello Stretto di Hormuz lo scenario peggiore - Israele attacca l'Iran e le conseguenze si riflettono sui mercati delle materie prime. Segnala rinnovabili.it