Voglio farla finita Uomo in bilico sul cornicione del palazzo salvato dalla polizia locale

In un pomeriggio di tensione e speranza, un uomo in bilico sul cornicione di un palazzo rischiava di perdere ogni speranza. Grazie all'intervento tempestivo di due agenti della polizia locale, tra cui un nuovo arrivato nel force, la tragedia √® stata evitata. La loro prontezza ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta come il coraggio e la senso di responsabilit√† possano salvare vite. La vicenda si conclude con un lieto fine che ricorda l'importanza di restare umani nei momenti pi√Ļ difficili.

Un uomo in bilico su un cornicione con l'intenzione di farla finita. Provvidenziale l'intervento di due agenti della polizia locale, uno dei quali in servizio da pochi mesi, che l'hanno salvato. Secondo quanto appreso il 39enne - nel pomeriggio di venerd√¨ 13 giugno, intorno alle 19 - si. 🔗 Leggi su Romatoday.it ¬© Romatoday.it - "Voglio farla finita". Uomo in bilico sul cornicione del palazzo, salvato dalla polizia locale

