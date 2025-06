Vlahovic Milan svelata la proposta contrattuale dei rossoneri | ecco la posizione della Juventus e dell’attaccante Rivelazione

Vlahovic Milan, l’attaccante rivelazione al centro di un duello di mercato emozionante! Mentre la Juventus propone 8 milioni più bonus, il sogno del Milan di portarlo in rossonero si fa sempre più concreto, con cifre che potrebbero superare i desideri del giocatore. La spettacolare corsa per il centravanti continua a riservare sorprese, alimentando le speranze e le tensioni tra i club. Come evolverà questa intrigante vicenda?

Vlahovic Milan, svelata la proposta contrattuale! Novità sul futuro del centravanti in bilico alla Juventus. Cosa filtra. Come rivelato da Nicolò Schira, esperto di mercato, sul proprio canale Youtube, a gennaio la Juventus avrebbe avanzato a Vlahovic una proposta di rinnovo pari a 8 milioni di euro più bonus. Un’offerta rifiutata dal serbo, che vorrebbe guadagnare una cifra sui 10-12 milioni di euro. Il Milan, dal canto suo, proverà a soddisfare le esigenze di Allegri con una proposta da 7 milioni di euro, che verosimilmente verrà sempre rifiutata dal numero 9 dei bianconeri. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, svelata la proposta contrattuale dei rossoneri: ecco la posizione della Juventus e dell’attaccante. Rivelazione

In questa notizia si parla di: juventus - proposta - vlahovic - milan

Osimhen Juventus, pronta una proposta da 80 milioni di euro! Ecco la valutazione del Napoli: cosa filtra sul bomber - La Juventus prepara una proposta da 80 milioni di euro per Victor Osimhen, considerato uno dei bomber più ambiti in Europa.

Anche il Milan vuole Vlahovic: proposta shock alla Juventus, guardate cosa vogliono dare in cambio! I DETTAGLI https://blstg.news/eQjA/ Vai su Facebook

Vlahovic Juve: il Milan sfida i bianconeri per il serbo!; Vlahovic in uscita dalla Juventus, la proposta del Milan all'attaccante serbo; Il Milan pensa a Vlahovic, la Juve apre alla cessione: Allegri lo vuole, le cifre del possibile trasferimento e il nodo ingaggio.

La Juve non può tenere Vlahovic, è deciso: va al Milan - Il futuro di Dusan Vlahovic ancora tutto da scrivere: la Juventus non può tenerlo a certe condizioni, può finire al Milan ... Segnala calcioblog.it

Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così - Ad Allegri non basta Gimenez e ha chiesto un altro centravanti per i rossoneri. tuttosport.com scrive

Pagina 2 | Vlahovic, la certezza Juve è un'occasione Milan: l'accordo si può trovare così - Ad Allegri non basta Gimenez e ha chiesto un altro centravanti per i rossoneri. Segnala tuttosport.com