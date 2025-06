Vlahovic Milan ci sono poche chances di vederlo in rossonero nella prossima stagione! C’è un nodo che rende l’affare quasi impossibile | di cosa si tratta e la possibile proiezione futura

Il futuro di Dusan Vlahovic nel Milan appare sempre più incerto: le chances di vederlo in rossonero nella prossima stagione sono minime, a causa di un nodo difficile da sciogliere. Mentre Allegri lo considera una prima scelta per l’attacco bianconero, il trasferimento al Milan si scontra con ostacoli insormontabili. Qual è il vero scoglio e quali sono le possibili proiezioni future? Scopriamolo insieme, perché il destino del talentuoso serbo potrebbe riservare sorprese inattese.

Vlahovic Milan, sarà difficile vedere il serbo nella Milano rossonera: c’è uno “scoglio” quasi insormontabile da dover superare. Di cosa si tratta. Massimiliano Allegri lo ha opzionato come prima scelta dell’attacco del suo nuovo Milan, ma la verità è che metterci le mani su sarà missione alquanto improbabile. Parole de Il Giornale, che non vede nel club rossonero la prossima destinazione di Dusan Vlahovic. Secondo il predetto quotidiano, c’è una ragione che potrebbe costituire uno “scoglio” pressoché insormontabile: parliamo dell’ ingaggio. È vero che sta per entrare nell’ultimo anno di contratto con la Juve, ma il serbo guadagnerà 12 milioni di euro netti a partire dal 1° luglio 2025. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan, ci sono poche chances di vederlo in rossonero nella prossima stagione! C’è un “nodo” che rende l’affare quasi impossibile: di cosa si tratta e la possibile proiezione futura

