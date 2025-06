Vlahovic Juve tra il serbo e i bianconeri non è ancora del tutto finita! Spunta anche questo scenario alternativo alla cessione alle giuste condizioni Cosa filtra

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus è ancora tutto da scrivere. Tra trattative di cessione e un piano alternativo, i bianconeri valutano attentamente ogni possibilità, inclusa l’ipotesi di trattenere il talento serbo. Mentre il Milan manifesta interesse, la Juventus potrebbe sorprendere con una strategia diversa, lasciando aperta una porta che fino a poco fa sembrava chiusa. La vicenda Vlahovic si arricchisce di nuovi scenari, pronti a rivoluzionare il mercato estivo.

Vlahovic Juve, i bianconeri studiano un piano alternativo riguardante il serbo: spunta questo scenario al di là della partenza. Cosa filtra. Il Milan lo vorrebbe per rinforzare l'attacco, ma la Juve potrebbe anche trattenerlo. Non è detto che debba essere per forza distante da Torino il futuro di Dusan Vlahovic. Sull'attaccante serbo non grava solo lo scenario dell'addio alle giuste condizioni, ma anche una possibile permanenza. Almeno questo è quanto ha riferito Fabrizio Romano sul proprio canale You Tube. PAROLE – « È importante trovare una soluzione con Vlahovic. Nel caso in cui si volesse continuare insieme, è necessario chiarirsi.