Vlahovic Juve l’opinione di Tudor può cambiare le strategie di mercato? Cosa filtra sul possibile futuro del centravanti serbo

Vlahovic Juve, l'opinione di Tudor può cambiare le strategie di mercato? Cosa filtra sul futuro del centravanti serbo, accostati di recente al Milan. Tra i calciatori dell'attuale rosa della Juve attualmente in bilico tra permanenza e cessione c'è anche Dusan Vlahovic, legato ai bianconeri da un contratto fino al 2026 per il quale però non c'è l'accordo per estenderlo oltre quella data. Secondo Tuttosport nel caso del serbo l'opinione di Tudor, per quanto di peso e a favore dell'attaccante accostato negli ultimi giorni anche al Milan, non può spostare le questioni economico-contrattuali: si va verso l'addio.