Vlahovic Juve la società farà un tentativo estremo per convincerlo a restare | Comolli intenderà capire se ci sarà questo margine La situazione

Juventus e Vlahovic: un intreccio di speranze e strategie. La società bianconera non si arrende e sta preparando un piano estremo per convincere il serbo a restare, anche oltre la prossima stagione. Damien Comolli, con il suo entusiasmo, resta convinto delle potenzialità dell’attaccante, cercando di capire se ci sono margini concreti per un futuro ancora più radioso insieme. La sfida tra ambizioni e incertezze si anima: cosa filerà?

Vlahovic Juve, i bianconeri studiano un piano alternativo riguardante il serbo: spunta questo scenario al di là della partenza. Cosa filtra. La Juve spera ancora di poter contare su Dusan Vlahovic non solo per la prossima stagione, ma anche a lungo termine. Questo è quanto emerge sulle colonne di Sport Mediaset. L’attaccante bianconero piace molto a Damien Comolli, il quale stravede per le sue qualità esattamente come Igor Tudor. Nasce da questa base la volontà di parlare con il bomber della Vecchia Signora nei prossimi giorni: l’obiettivo è quello di rinnovare il contratto, spalmando quei 12 milioni di euro su una nuova base economica più abbordabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, la società farà un tentativo estremo per convincerlo a restare: Comolli intenderà capire se ci sarà questo margine. La situazione

In questa notizia si parla di: juve - vlahovic - società - farà

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

Vlahovic salta il riposo, Comolli non vola con la Juve: si rischia la beffa Vai su Facebook

LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Kolo Muani farà il mondiale per Club con i bianconeri. Asta per...; Vlahovic e Koopmeiners, novità per Lazio-Juventus dopo l'allenamento; Bernardeschi: Juventus, Vlahovic fuori è un errore. Esonerare Thiago Motta? I progetti non sempre vanno bene....