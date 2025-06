Vlahovic Juve | il Milan sfida i bianconeri per il serbo! Madama ha proposto questa cifra ma i rossoneri vogliono rispondere con quell’offerta! Cosa filtra e la posizione del giocatore | il suo desiderio è chiaro!

Il mercato si infiamma con la corsa a Dusan Vlahovic: il Milan sfida la Juventus per l’attaccante serbo, mentre le offerte tra i due club si fanno sempre più avvincenti. Ma cosa desidera davvero il calciatore? La sua volontà appare chiara, e ora tutto ruota attorno alle mosse di mercato e alle ambizioni dei club. Ecco cosa filtra sulle trattative e quale potrebbe essere il futuro di Vlahovic in questa emozionante battaglia.

Vlahovic Juve: il Milan sfida i bianconeri per l’attaccante serbo: ecco come stanno le cose e cosa intende fare il giocatore. Emerge un’importante retroscena in merito al futuro di Dusan Vlahovic. A rivelarlo ci ha pensato Nicolò Schira sul proprio canale You Tube. Nel corso del video pubblicato sul proprio spazio nella predetta piattaforma, il giornalista ha rivelato due fatti. Il primo è un retroscena e riguarda la Juve. A gennaio i bianconeri hanno una proposta di rinnovo pari a 8 milioni di euro più bonus, che il giocatore ha legittimamente rifiutato: il serbo, infatti, vorrebbe guadagnare una cifra che si assesta sui 10-12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: il Milan sfida i bianconeri per il serbo! Madama ha proposto questa cifra, ma i rossoneri vogliono rispondere con quell’offerta! Cosa filtra e la posizione del giocatore: il suo desiderio è chiaro!

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - milan - sfida

