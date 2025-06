Vlahovic Juve il futuro dell’attaccante tiene tutti in apprensione alla Continassa | ci sono importanti aggiornamenti sul serbo e il possibile sostituto

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus tiene col fiato sospeso tifosi e addetti ai lavori, tra speranze e incognite. La sua eventuale partenza o conferma influenzerà decisamente le strategie di mercato bianconere. In attesa di aggiornamenti ufficiali, cresce il fermento su chi potrebbe prenderne il posto nel reparto offensivo. La Juventus si prepara a scrivere l’ennesimo capitolo cruciale della sua stagione, con tutte le scelte ancora da definire.

