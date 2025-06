Vlahovic Juve colpo di scena | una rivale italiana ci prova davvero

Il mondo del calcio è in fermento: un colpo di scena scuote la Juventus e il futuro di Vlahovic. Una rivale italiana si fa avanti con decisione, aprendo uno scenario inaspettato per l’attaccante di Tudor. Nuovi dettagli emergono, alimentando le speculazioni e lasciando i tifosi con il fiato sospeso. Nel cuore di questa intricata vicenda, cosa riserverà il destino a Dusan Vlahovic? Restate con noi per scoprire gli ultimi sviluppi di questa appassionante soap sportiva.

di Lorenzo Bosca Vlahovic Juve, colpo di scena per l’attaccante bianconero, una rivale italiana ci prova davvero ora per il bomber di Tudor. Emergono nuovi e significativi dettagli sul futuro di Dusan Vlahovic. A rivelarli è stato Nicolò Schira tramite il proprio canale YouTube. Nel corso di un video pubblicato sulla piattaforma, il giornalista ha riportato due elementi di rilievo. Il primo è un retroscena che coinvolge la Juventus: lo scorso gennaio, il club bianconero avrebbe presentato al centravanti una proposta di rinnovo da 8 milioni di euro più bonus. Un’offerta che Vlahovic ha scelto di rifiutare, puntando invece a un ingaggio compreso tra i 10 e i 12 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Vlahovic Juve, colpo di scena: una rivale italiana ci prova davvero

In questa notizia si parla di: vlahovic - juve - colpo - scena

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - Rimani aggiornato sulle ultimissime notizie della Juventus! In questa diretta, segui gli sviluppi riguardanti Kolo Muani e Vlahovic, con il mister Tudor che pare avere le idee chiare.

JUVE - VLAHOVIC: COLPO DI SCENA! Il giocatore nel mirino dei tifosi, arriva la decisione della società sulle critiche I DETTAGLI https://bit.ly/4e5UZRc Vai su Facebook

Juventus, colpo di scena Vlahovic: cambia tutto! | ESCLUSIVA; Colpo di scena Juve-Vlahovic: firma clamorosa; Juventus, colpo di scena su Hojlund: destino incrociato con Zirkzee, il retroscena.

Calciomercato Juve | Vlahovic in diretta la conferma sul futuro - La Juventus sembra avere tutta l'intenzione di non sbagliare le prossime mosse di calciomercato. Si legge su msn.com

Juventus, colpo di scena Vlahovic: cambia tutto! | ESCLUSIVA - Ci sono aggiornamenti molto pesanti riguardanti la Juventus e soprattutto il futuro di Dusan Vlahovic: Tudor fa la differenza La Juventus continua a lavorare per pianificare al meglio il prossimo futu ... Lo riporta informazione.it

Juventus, colpo di scena sul futuro di Vlahovic | Calciomercato - Il calciomercato in casa Juventus sembra parlare in maniera molto chiara. Scrive msn.com