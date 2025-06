Vittorio Feltri sulla scuola | ‘Esiliare docenti frustrati e genitori arroganti’

Vittorio Feltri si scaglia contro il sistema scolastico italiano, denunciando docenti frustrati e genitori arroganti come causa di disfunzioni profonde. Con un tono deciso e provocatorio, l’editorialista propone soluzioni drastiche per rinnovare la scuola, lodando le recenti riforme del ministro Valditara come passi importanti verso un sistema più dignitoso. Una riflessione che invita a ripensare il ruolo di tutti i protagonisti dell’istruzione, perché solo attraverso un cambiamento deciso si potrà costruire un futuro migliore.

Il giornalista Vittorio Feltri interviene sul dibattito della scuola, proponendo soluzioni drastiche: allontanare i docenti demotivati e i genitori invadenti. Nel suo editoriale elogia le nuove riforme del ministro Valditara, viste come un tentativo di riportare la decenza nel sistema scolastico italiano.

