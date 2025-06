Virtus Bologna vs Brescia | Sfida in Gara-2 senza Polonara e Ndour

Stasera, la sfida tra Virtus Bologna e Brescia si preannuncia infuocata e ricca di sorprese. Con Polonara e Ndour out per infortuni, le due squadre si troveranno a dover dimostrare il loro valore senza i protagonisti mancati. Una partita che potrebbe scrivere una pagina interessante della serie e, chissà , forse rivelare nuovi eroi emergenti. Alla fine, questa sfida potrebbe diventare la finale dei protagonisti mancati.

Alla fine potrebbe diventare la finale dei protagonisti mancati. La Virtus in gara-uno ha dovuto rinunciare ad Achille Polonara e Will Clyburn. Per l’azzurro la finale è già finita, per lo statunitense qualche speranza c’è. Non sta bene nemmeno Brescia che, l’altra sera, alla fine del terzo quarto, quando era ancora in vantaggio, ha perso Ndour. Problema muscolare anche per lui. Oggi non ci sarà , se la serie dovesse allungarsi. Stasera intanto si riparte dalla Segafredo Arena di Bologna (ore 20,30, arbitrano Rossi, Giovannetti, Perciavalle) con la Virtus di Dusko Ivanovic in vantaggio per 1-0. Sul vantaggio di Bologna, c’è la firma di Toko Shengelia (nella foto), l’uomo in missione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna vs Brescia: Sfida in Gara-2 senza Polonara e Ndour

In questa notizia si parla di: virtus - brescia - gara - polonara

