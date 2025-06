Virtus Bologna-Germani Brescia | orario e dove vederla in tv

Il grande basket sta per tornare protagonista: oggi, sabato 14 giugno, la Virtus Bologna e Germani Brescia si sfidano in una sfida decisiva alla Segafredo Arena. Dopo un emozionante gara-1, gli appassionati sono in trepidante attesa di scoprire chi si aggiudicherà il secondo atto delle finali scudetto. Non perdere l’appuntamento: orario, canale e tutte le informazioni per seguire live questa battaglia epica!

(Adnkronos) – La Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo per gara-2 delle finali scudetto della Serie A di basket. Oggi, sabato 14 giugno, alla Segafredo Arena di Bologna andrĂ in scena il secondo atto della sfida che assegnerĂ il titolo, dopo una gara-1 ricca di emozioni. Nel primo confronto a imporsi sono state . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Virtus Bologna-Germani Brescia: orario e dove vederla in tv

