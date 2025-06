Virtus Bologna-Brescia oggi Finale Serie A basket 2025 | orario gara-2 programma tv streaming

La battaglia tra Virtus Bologna e Germani Brescia si infiamma ancora: a soli due giorni dalla prima sfida, le due formazioni tornano in campo questa sera alle 20:30 alla Segafredo Arena per la decisiva gara 2 della finale scudetto 2025. Una partita imperdibile, tra tensione e spettacolo, che potrebbe già delineare il destino di questa emozionante serie. Scopri orario, programma TV e streaming per non perdere neanche un istante di questa sfida cruciale.

A 48 ore di distanza da gara-1, Virtus Bologna e Germani Brescia tornano in campo oggi sabato 14 giugno sempre alle ore 20:30 e sempre alla Segafredo Arena per la gara-2 della finale scudetto della Serie A di basket 2025 che potrebbe essere già decisiva. La Virtus Bologna ha faticato per 30' ma alla fine è uscita fuori nel quarto conclusivo rispettando il fattore campo e vincendo per 90-87, portandosi così sull'1-0 nella serie al meglio delle cinque partite. Decisivo Tornike Shengelia con 29 punti – 21 solo nel primo tempo – con 19 punti di Matt Morgan, con 9 punti equamente divisi tra 'Momo' Diouf ed Ante Zizic.

