Violenze pro clandestini coprifuoco a Los Angeles per tutto il fine settimana

A Los Angeles, la tensione si alza con violenze pro clandestini e coprifuoco esteso per tutto il fine settimana. Le autoritĂ temono il peggio con oltre 30 proteste in programma, mentre la cittĂ si prepara a fronteggiare un clima di crescente scontro sociale. La situazione rimane critica: cosa riserverĂ il futuro alle strade di LA?

Il coprifuoco a Los Angeles, in vigore da martedi’ in alcune zone della cittĂ , resterĂ in vigore per tutto il fine settimana, mentre le autoritĂ si preparano alle numerose proteste in programma. Lo ha annunciato il dipartimento della polizia locale. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Roberto Luna, ha parlato di almeno 30 manifestazioni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenze pro clandestini, coprifuoco a Los Angeles per tutto il fine settimana

