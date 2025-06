Violenza in un supermercato di Como | aggredisce una guardia giurata poi picchia e sputa sui poliziotti Arrestato

Una notte intensa a Como, dove un giovane tunisino di 22 anni ha scatenato il panico aggredendo una guardia giurata e, successivamente, i poliziotti intervenuti. L’episodio, che ha visto atti di violenza e aggressioni, si è concluso con l’arresto per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Un episodio che mette in luce le sfide della sicurezza urbana e la determinazione delle forze dell’ordine nel preservare l’ordine pubblico.

Como – Un episodio di violenza urbana ha scosso Como nella notte, quando un giovane tunisino di 22 anni ha dato vita a una serie di aggressioni culminate con l’arresto per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte nei pressi dello stadio, dove le volanti della Polizia di Stato sono intervenute per una segnalazione di tentata rapina presso un supermercato aperto 24 ore. Il protagonista della vicenda, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, si era introdotto nell’esercizio commerciale iniziando a bere lattine di birra prelevate dagli scaffali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenza in un supermercato di Como: aggredisce una guardia giurata, poi picchia e sputa sui poliziotti. Arrestato

