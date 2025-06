Violenza economica Strumenti per evitarla | Donne e denaro | c’è ancora disparità

Esplorato il delicato tema della violenza economica contro le donne, un fenomeno silenzioso ma devastante che mina autonomia e dignità. In questo articolo, l’ADOC con la presidente Marina Conti analizza strumenti e strategie efficaci per prevenire questa forma di abuso, offrendo alle vittime la possibilità di riconoscerla e combatterla. Perché conoscere i propri diritti è il primo passo verso una vera libertà.

Amore e denaro spesso non vanno d’accordo. E quando scoppiano i contrasti sono le donne a farne le spese. E scatta la cosiddetta “violenza economica“. Formula subdola, pericolosa quanto quella fisica: senza soldi viene meno l’autostima, si perde dignità, consapevolezza e affermazione sociale. Per capire come evitare la violenza economica e quali strumenti hanno in mano le vittime per prevenirla, l’Adoc con la presidente Marina Conti, ha organizzato un convegno a più voci. Ne hanno parlato, moderati dalla giornalista Silvia Angelici, Fausto Cardella (Fondazione Umbria prevenzione usura), Caterina Grechi (Pari Opportunità), Miriam Sartini (direttrice Banca d’Italia filiale perugina), Maurita Lombardi (Liberamente Donna) e Margherita Scalamogna (legale Adoc). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Violenza economica Strumenti per evitarla: "Donne e denaro: c’è ancora disparità"

