Violenza al bar Caldaie il 25enne resta in carcere

In un episodio che ha scosso la comunità di Ascoli, il giovane di 25 anni arrestato per violenza al bar Caldaie resta in carcere in attesa di ulteriori accertamenti. La vicenda, che ha coinvolto un battibecco sfociato in un gesto violento, solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione dei conflitti nei luoghi pubblici. La giustizia si pronuncerà a breve, ma intanto la città si interroga sulle cause di questa escalation.

Ascoli, 14 giugno 2025 – Resta rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto “in osservazione” il 25enne ascolano arrestato mercoledì notte dagli agenti della Questura di Ascoli per aver colpito con una bicchierata al volto Stefano Procaccioli, titolare del bar Caldaie a Porta Maggiore. Così ha deciso ieri mattina il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Ascoli Angela Miccoli durante l’udienza di convalida dell’arresto, svolta in videoconferenza col carcere dove il giovane ascolano è detenuto e dove dovrà restare. Il giudice ha disposto l’osservazione dell’indagato, dando disposizione alla direzione del penitenziario di informarla sull’evoluzione delle condizioni di salute del 25enne detenuto, evidenziando eventuali condizioni di incompatibilità con il regime carcerario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza al bar Caldaie, il 25enne resta in carcere

