Violentato nello spogliatoio di una piscina da uno sconosciuto | la denuncia di un 15enne a Perugia

Una tragica vicenda scuote Perugia: un ragazzo di soli 15 anni ha denunciato di essere stato vittima di una violenza sessuale negli spogliatoi di una piscina. La Procura ha aperto un fascicolo e le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto. La comunitĂ si stringe intorno alla giovane vittima, sperando in giustizia e tutela per tutti. Continua a leggere.

Stupro in piscina a Perugia, parla la vittima dopo l’arresto di un 25enne: «Ora so che non potrà far male ad altre ragazze» - Perché dalla mattina di mercoledì il 25enne Karim El Zahar, nato a Norcia ma residente a Perugia, è in carcere con l’accusa di aver violentato ... Scrive ilmessaggero.it