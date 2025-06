Violenta rapina in un negozio a Trani titolare strattonata e ferita | ladro catturato e arrestato

Una violenta rapina scuote Trani: un uomo di 40 anni ha minacciato e ferito la titolare di un negozio nel tentativo di rubare denaro, ma il ladro è stato prontamente catturato e arrestato. La risposta tempestiva delle forze dell’ordine ha evitato conseguenze più gravi, riaffermando l’impegno della comunità per la sicurezza. Questa vicenda ricorda quanto sia fondamentale vigilare e agire con determinazione contro ogni forma di criminalità.

A Trani, un quarantenne è stato arrestato per rapina dopo aver minacciato e ferito la titolare di un negozio per rubare denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Violenta rapina in un negozio a Trani, titolare strattonata e ferita: ladro catturato e arrestato

