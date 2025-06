Vino e arte connubio spumeggiante Un contest per creare tre etichette

Lasciati coinvolgere dall’arte e dal gusto in un contest unico, dove creatività e passione si incontrano per celebrare il vino come protagonista di momenti speciali. La Umberto Cesari e Mostrami invitano artisti di tutta Italia a dar vita a tre etichette esclusive per la linea Moma, trasformando ogni bottiglia in un’opera d’arte da vivere e condividere. Preparati a scoprire le future icone del vino italiano, nate dalla fusione di talento e convivialità.

Vivere il vino in un ‘convivium’. Con l’obiettivo di celebrare il vino come bevanda al centro di un momento conviviale nelle nostre vite, nasce il contest artistico della Umberto Cesari, eccellenza italiana del settore vitivinicolo, e del collettivo Mostrami, che conta oltre 1400 creativi in Italia. Dalla rassegna 2025 emergeranno le creatività da declinare in tre etichette esclusive per i vini bianco, rosso e spumante della linea Moma – MyOwnMasterpiece, la linea di Umberto Cesari dedicata all’arte. Il vincitore, inoltre, riceverà un premio di 2.500 euro lordi. Mentre la scadenza per l’invio dei progetti è domenica 15 alle 23,59. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vino e arte, connubio spumeggiante. Un contest per creare tre etichette

In questa notizia si parla di: vino - arte - contest - etichette

’L’arte del vino all’Arengo’. Un viaggio nel gusto per scoprire eccellenze - Scopri l'affascinante connessione tra vino e cultura con "L'Arte del Vino all'Arengo". Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, Ascoli ospiterà un fine settimana dedicato all'enologia, all'arte e alla valorizzazione del patrimonio storico.

