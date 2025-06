Vincita da 2 milioni di euro con un ‘gratta e vinci’ da 10 euro

Un'emozione da record scuote Modena: una cliente del bar 'Luna e Sole' ha conquistato due milioni di euro con un semplice 'Regina di Cuori' da dieci euro. La sua incredulità si è trasformata in festa, portando alla luce una delle vincite più straordinarie degli ultimi tempi. Dopo aver condiviso la sua gioia, questa fortunata vincitrice diventa l’eroina di una storia che resterà impressa nella memoria della città. La fortuna può sorprendere quando meno te lo aspetti!

Modena, 14 giugno 2025 – Vincita da due milioni di euro al bar tabaccheria 'Luna e Sole' lungo via Vignolese. Il colpo grosso mercoledì scorso quando una incredula fortunata ha vinto la somma con un 'gratta e vinci' da dieci euro. Una cliente abituale, dicono i titolari, che sono felici di questa vincita record. Il biglietto che si è rivelato vincente per la signora è stato un 'Regina di Cuori': la vincitrice, dopo aver condiviso la sua gioia con i titolari, si è poi diretta in banca per certificare la vincita. Difficile credere ai propri occhi, al punto che la donna ha chiesto alla titolare di controllare bene il biglietto.