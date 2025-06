Villammare il piccolo Pietro in coma | il padre naturale interviene sulla condotta della madre

Una tragedia che scuote Villammare, dove il piccolo Pietro, solo nove mesi, si trova in coma dopo presunti maltrattamenti. La famiglia è sotto shock e crescono i dubbi su quanto accaduto. Il padre naturale, Giuseppe Mileo, chiede chiarezza: "Non riesco a credere ai maltrattamenti". La comunità si interroga ora sulle responsabilità e sui fatti ancora nascosti dietro questa drammatica vicenda.

Giuseppe Mileo: ‘Non riesco a credere ai maltrattamenti’. Resta ancora avvolta da numerosi interrogativi la vicenda del piccolo Pietro, il bambino di appena nove mesi ricoverato da oltre una settimana in coma presso l’ospedale Santobono di Napoli. Le sue condizioni, pur stabili, sono ancora gravissime. Il padre biologico, Giuseppe Mileo, attraverso il suo legale, l’avvocato Franco Maldonato, ha chiesto che si faccia piena luce su quanto accaduto, con particolare attenzione alle fratture pregresse rilevate dai medici sul corpo del piccolo. Al momento, nella vicenda non risultano indagati e nessuna ipotesi accusatoria è formalizzata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Villammare, il piccolo Pietro in coma: il padre naturale interviene sulla condotta della madre

In questa notizia si parla di: pietro - coma - padre - villammare

?Bimbo di 9 mesi in coma: «Il corpicino di Pietro pieno di lividi e fratture». I traumi sospetti, i genitori separati. Cosa sappiamo - Il dramma di Pietro, un neonato di appena 9 mesi in condizioni critiche, scuote Napoli e oltre. Pieno di lividi e fratture, il suo corpicino racconta una storia di traumi sospetti in un contesto familiare complicato, con genitori separati.

La comunità di Villammare, in provincia di Salerno, si è raccolta in un'intensa veglia di preghiera nella chiesa di Maria Santissima di Portosalvo, per manifestare vicinanza e speranza al piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in condizioni critiche all' Vai su Facebook

Villammare. Giallo sul bimbo giunto in coma in ospedale. L'avvocato del padre : Pietro è nato con un'edema cerebrale . L'intervista a Franco Maldonato.; Pietro, il bimbo di 9 mesi in coma. L'avvocato del padre: «Non crede all'ipotesi dei maltrattamenti»; Vibonati, il piccolo Pietro ricoverato con lesioni gravissime: cosa sappiamo una settimana dopo.

Pietro, il bimbo di 9 mesi in coma. L'avvocato del padre: «Non crede all'ipotesi dei maltrattamenti» - «Non riesce a capacitarsi per ciò che è accaduto», così l’avvocato Franco Maldonato che assiste il padre del piccolo di Villammare giunto in ... Secondo msn.com

Bimbo in coma: il padre, "non riesco a credere a maltrattamenti" - Il padre biologico del piccolo Pietro, il bambino di nove mesi ricoverato in coma da una settimana a Napoli, non riesce a credere che il figlio possa essere stato ridotto in quelle gravissime condizio ... Lo riporta ansa.it

Grave maltrattamento a napoli, padre di pietro chiede chiarezza sulle ferite pregresse del figlio - Il piccolo Pietro, ricoverato in coma al Santobono di Napoli per edema cerebrale e fratture pregresse, è al centro di un’indagine su possibili maltrattamenti mentre la famiglia affronta provvedimenti ... Scrive gaeta.it