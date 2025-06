Villa Pamphili l' americano fermato in Grecia fu identificato a Roma il 20 maggio

Villa Pamphili si trasforma in un mosaico di indizi inquietanti: un americano fermato in Grecia, identificato a Roma, con spostamenti sospetti risalenti ad aprile e un ultimo movimento il 11 giugno, quando ha utilizzato la carta di credito per volare a Skiathos. Questa sequenza di eventi solleva domande agghiaccianti sulla tragedia che ha sconvolto la capitale, lasciando gli investigatori a cercare la verità tra frammenti di mistero e paura. È questo soltanto uno degli elementi che hanno messo gli...

I primi spostamenti nella Capitale risalirebbero ad aprile. L'ultimo, invece, è dello scorso 11 giugno, quando ha lasciato una traccia decisiva attraverso la carta di credito con cui ha acquistato il biglietto aereo per l'isola greca di Skiathos, quattro giorni dopo la scoperta a Villa Pamphili a Roma dei corpi della bimba di pochi mesi e della madre di circa 30 anni, ancora senza un nome. È questo soltanto uno degli elementi che hanno messo gli investigatori sulle tracce di Raxel Ford, californiano di 46 anni, accusato di aver ucciso la piccola - che lui sostiene essere la figlia - e di averne soppresso il cadavere, abbandonandolo nel parco più grande della Capitale frequentato ogni giorno da migliaia di persone. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Villa Pamphili,"l'americano fermato in Grecia"fu identificato a Roma il 20 maggio

In questa notizia si parla di: villa - pamphili - roma - americano

Per la terza volta in un mese Villa Pamphili chiusa per un vertice con Meloni - Villa Pamphili, uno dei polmoni verdi di Roma, chiude nuovamente per un vertice con Giorgia Meloni, suscitando polemiche.

Villa Pamphili, la foto che ha incastrato l'americano fermato in Grecia #roma Vai su X

L'americano fermato in Grecia è accusato di omicidio e soppressione di cadavere per la donna e la figlioletta trovate morte a Villa Pamphili, a Roma. Sarà estradato in Italia tra 20 giorni #ANSA Vai su Facebook

Villa Pamphili, la foto che ha incastrato l'americano fermato in Grecia; Arrestato un americano per l'omicidio della bambina a Villa Pamphili; Villa Pamphilj, fermato un americano. “Chi l’ha visto?” lancia un appello per identificare la donna.

Mamma e figlia trovate morte a Villa Pamphili: le dichiarazioni del sospettato fermato - Un uomo americano fermato in Grecia con l'accusa di aver ucciso mamma e figlia a Villa Pamphili; durante l’interrogatorio ha rilasciato le prime dichiarazioni. Si legge su notizie.it

Villa Pamphili, chi è Rexal Ford l'americano fermato a Skiatos - Per due giorni ha passeggiato come un qualsiasi villeggiante sull’isola greca di Skiathos. Segnala iltempo.it

FOTO | Chi è la donna uccisa a Villa Pamphili? - L’uomo, fermato ieri in Grecia, è stato identificato grazie alla segnalazione arrivata a 'Chi l'ha visto? Lo riporta dire.it