Villa Pamphili tutte le bugie di Rexal Ford alla polizia | Siamo turisti americani lei è mia figlia Mia moglie? È partita

Nel cuore di Villa Pamphili, si svelano inquietanti verità su Rexal Ford, che ha ingannato la polizia e seminato il panico tra turisti americani. Tra bugie e drammatiche scene di una famiglia devastata, emerge un quadro sconvolgente di fredda insensibilità e mistero. La vicenda, ancora avvolta in un’aura di enigma, ci spinge a chiedere: cosa nasconde davvero questa tragedia?

Con la mamma della bimba già morta da giorni, lui girava ancora tenendo la neonata in braccio ma senza riuscire a consolarla. Tanto che qualcuno gli aveva scattato una foto allertando gli. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Villa Pamphili, tutte le bugie di Rexal Ford alla polizia: «Siamo turisti americani, lei è mia figlia. Mia moglie? È partita»

Villa Pamphili, c’è una testimone: «La donna e la bambina stavano in una tenda, e c’era anche un uomo» - Un’operatrice del servizio giardini ha raccontato agli inquirenti di aver visto la madre e la figlia vive, «a fine maggio». Si legge su vanityfair.it

Villa Pamphili, identificato l'uomo che era con mamma e figlia: «Decisivi due dettagli». I punti ancora da chiarire - Si stringe il cerchio attorno all'uomo che era con la ragazza e la neonata trovate morte a Villa Pamphili, a Roma: sarebbe infatti stato individuato il presunto killer di mamma e figlia, ... Riporta msn.com