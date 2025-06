Villa Pamphili | Rexal Ford fotografato con la piccola due giorni prima del ritrovamento

Villa Pamphili, Rexal Ford e la piccola sono stati immortalati insieme due giorni prima del tragico ritrovamento. Questa scoperta ha portato a un’accelerazione nelle indagini, che ora puntano a chiarire il vissuto di questa drammatica vicenda. La foto, diffusa dal programma "Chi l’ha visto?", potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale nel caso, aprendo nuove piste e speranze di giustizia.

È stato fermato in Grecia Rexal Ford, il 46enne americano accusato della morte della neonata trovata sabato scorso nel parco di Villa Pamphili, a Roma, accanto al cadavere della madre, una donna ancora non identificata con certezza. Le indagini hanno avuto una svolta dopo la diffusione, da parte della trasmissione Chi l'ha visto?, di una foto scattata il 5 giugno, due giorni prima del ritrovamento dei corpi, in cui Ford appare con la bambina in braccio. Nello scatto, l'uomo indossa pantaloncini, maglietta e cappellino, mentre la neonata ha addosso un vestitino rosa. Intorno a loro, alcuni agenti di polizia, intervenuti dopo una segnalazione perché la bimba piangeva insistentemente.

