Villa Pamphili Rexal Ford fotografato con la bimba due giorni prima del ritrovamento dei corpi | possibile estradizione anche negli Usa

Un’immagine che scuote le coscienze: Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni, immortalato con la piccola in braccio appena due giorni prima del tragico ritrovamento a Villa Pamphili. La vicenda solleva inquietanti interrogativi sulla sua possibile estradizione negli USA e sulle circostanze di questa drammatica vicenda, facendo emergere un mosaico di misteri e tensioni in un caso che ha sconvolto l’opinione pubblica.

Rexal Ford, cittadino americano di 46 anni arrestato in Grecia, è stato fotografato con la neonata in braccio due giorni prima del ritrovamento dei cadaveri della bambina e della madre a Villa.

Omicidio Villa Pamphili, arrestato in Grecia, a Skiatos, presunto killer Rexal Ford, americano come la donna e la bambina e con precedenti - Una svolta cruciale nel caso dell'omicidio di Villa Pamphili: dopo quasi una settimana di ricerche, il sospettato Rexal Ford, 46 anni, è stato catturato in Grecia, sull'isola di Skiatos, grazie al suo cellulare che lo aveva tradito.

Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori. Ecco la svolta delle indagini che ha portato all'arresto in Grecia; Così è stato arrestato Rexal Ford, presunto killer di Villa Pamphili: la ferita al capo, le bugie e i segreti; Rexal Ford, cosa non torna: il legame con la bambina, la ferita alla testa, il presunto lavoro nel cinema. Agl.

Rexal Ford e la compagna fotografati a Campo de' Fiori. Ecco la svolta delle indagini che ha portato all'arresto in Grecia - L'uomo, cittadino americano, era stato fermato tre volte dalle forze dell'ordine tra il 20 maggio e il 3 giugno. Secondo romatoday.it

Rexal Ford, Chi l'ha visto pubblica una nuova foto del killer di Villa Pamphili: l'uomo con la bambina in braccio parla con la polizia - Rexal Ford, il killer della bambina trovata morta sabato scorso a Villa Pamphilj, spunta in una nuova foto diffusa dal programma Chi l'ha visto? Da ilmattino.it

Chi è Rexal Ford l’assassino di villa Pamphili: “la bambina è mia figlia” - Fermato in Grecia grazie al lavoro di polizia italiana ed FBI: Rexal Ford è l'assassino di Villa Pamphili. Come scrive ultimenotizieflash.com