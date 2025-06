Villa Pamphili Nadia Terranova | Perché non viste da vive? Modificare lo sguardo sulle donne prima che sia tardi

Nadia Terranova ci invita a riflettere sulla percezione delle donne nella società, partendo da un episodio inquietante avvenuto a Villa Pamphili. La scrittrice denuncia come il patriarcato continui a silenziare le voci e le presenze femminili, anche in luoghi iconici e centrali come Roma. È arrivato il momento di cambiare il nostro sguardo e agire prima che sia troppo tardi, riconsiderando profondamente il ruolo delle donne nel nostro tessuto sociale.

La scrittrice Nadia Terranova racconta a LaPresse il ruolo del patriarcato nella società, partendo anche da alcuni recenti fatti di cronaca. Sul recente caso di Villa Pamphili dichiara: “E’ stata una settimana terrificante anche da un punto di vista umano. Il pensiero di quei corpi in una delle ville più centrali di Roma, chi erano quella mamma, quella bambina, perché non erano state viste anche da vive? Forse dovremmo cambiare il nostro sguardo, forse è il nostro sguardo sulle donne vive che va modificato, prima che sia troppo tardi”. Terranova si trovava a Verbania in occasione del tour della cinquina del Premio Strega 2025, per la serata che si è tenuta il 10 giugno al Centro eventi Il Maggiore. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Villa Pamphili, Nadia Terranova: “Perché non viste da vive? Modificare lo sguardo sulle donne prima che sia tardi”

