Villa Pamphili l’uomo dal falso passato e il mistero delle vittime senza nome

Nel cuore di Villa Pamphili si nasconde un enigma avvolto dal mistero: il caso dell'uomo dal falso passato e delle vittime senza nome. Tra immagini strazianti e segreti sepolti, la storia di Rexal Ford, californiano di 46 anni, svela una tragica vicenda che lascia il mondo senza risposte. Un puzzle inquietante che ci invita a scoprire cosa si cela dietro il volto insanguinato e le identità perdute, aprendo le porte a un’indagine senza precedenti.

Il volto insanguinato, la bambina in braccio, la donna che cerca di tamponargli la ferita con un fazzoletto imbevuto d'acqua. È una delle prime immagini raccolte dagli investigatori per ricostruire il percorso di Rexal Ford, 46 anni, californiano, arrestato per l'omicidio della bambina trovata morta a Villa Pamphili. Accanto a lei, il corpo occultato di una donna, forse sua madre. Nessuno dei due ha un'identità certa. Nessuno dei due è stato reclamato. L'uomo si muoveva da settimane per le strade di Roma, apparendo e scomparendo, costruendo di volta in volta versioni diverse di sé stesso. Un turista, un padre, un marito.

